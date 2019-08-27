التربية تعلن نجاح تجربة ارسال الاسئلة الوزارية الكترونياً

2019/08/27 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت اللجنة الدائمة للامتحانات في وزارة التربية، انها قامت بتجربة ارسال أسئلة الامتحانات النهائية الوزارية للدور الثاني الكترونيا الى المراكز الامتحانية.

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