الحشد الشعبي يصد تعرضا لداعش على قرية مياح شمال شرق ديالى

2019/08/27 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… قال مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، إن الحشد الشعبي تصدى لهجوم بقذائف الهاون على قرية مياح شمال شرقي المحافظة.وذكر المصدر لـ/ بدر نيوز/ ، إن “نحو 6 قذائف هاون سقطت على قرية مياح في قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى”.وأضاف، أنه”بالتزامن مع القصف صد الحشد الشعبي التعرض من قبل […]

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