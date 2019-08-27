وزير النفط الايراني: قادورن على استعادة كمية البترول المنتجة قبل العقوبات

2019/08/27 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، أن إيران قادرة على استعادة مستوى إنتاج النفط الذي كان قبل إعادة فرض العقوبات الأمريكية، خلال 3 أيام.وقال الوزير الإيراني: “نحتاج إلى 3 أيام لإعادة الإنتاج إلى المستويات التي كانت قبل التقليص”.يذكر أن الولايات المتحدة أعادت فرض العقوبات على إيران العام الماضي، عقب قرار الرئيس […]

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