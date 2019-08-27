النجف يعزز صفوفه بمحترفين عراقي وكاميروني

2019/08/27 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن المدرب المساعد لكرة النجف بهاء كاظم،الثلاثاء، ضم اللاعب الدولي صالح سدير والمحترف الكاميروني سالا إلى صفوف فريقه.وقال كاظم لـ”كلكامش برس”، إن “الهيئة الادارية لنادي النجف ضمت اللاعب صالح سدير قادمًا من نادي نفط الوسط لمدة موسم واحد قابل للتجديد”.واضاف أن “الهيئة الإدارية ضمت ايضا المحترف الكاميروني سالا قادما من نادي الميناء”.ولفت إلى أن “فريق النجف سينتظم بمعسكر خارجي في تركيا يستمر لمد 12 يوما استعدادا للموسم الكروي المقبل”.وأشار إلى أن “الفريق سيضم ثلاث لاعبين اخرين من المؤمل ان يندرجوا ضمن تشكيلة النجف في معسكر تركيا المقبل”.يذكر أن نادي النجف تعاقد مع المدرب حسن احمد والمدرب المساعد بهاء كاظم، لقيادة الفريق في الموسم الكروي المقبل.

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