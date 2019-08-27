2019/08/27 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت هيئة المنافذ الحدودية، عن ضبط مسافر عراقي بحوزته قناني مخدرة في منفذ المنذرية الحدودية بين العراق وايران في محافظة ديالى.حيث تم ضبط المسافر وبحوزته (12) قنينة مخدرة بدون موافقات رسمية من وزارة الصحة، تم ضبطها بالتعاون مع الشعبة الفنية في المنفذ.تم إحالته مع المواد المضبوطة إلى مركز شرطة المنذرية لغرض إتخاذ الإجراءات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط مواد مخدرة بحوزة مسافر عراقي في المنذرية النعيم نيوز.

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