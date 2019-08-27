النائب احمد الكناني للعهد: الموقف الحكومي من استهداف الحشد معيب ولا يتناسب مع حجم الحدث

2019/08/27 | 22:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن كتلة صادقون، ان " الموقف الحكومي من استهداف الحشد معيب ولا يتناسب مع حجم الحدث، وقال الكناني في حديث متلفز بثته "قناة

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