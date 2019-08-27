بوادر انشقاقات بحركة طالبان بسبب حوارها مع واشنطن

2019/08/27 | 22:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت صحيفة التايمز البريطانية، إن حركة طالبان الأفغانية معرضة لخطر الانشقاق، على خلفية اجتماع قادتها بالأمريكيين في العاصمة القطرية الدوحة.

ولفتت الصحيفة إلى أن

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