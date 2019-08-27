2019/08/27 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان من خلية الإعلام الأمني بشأن سماع صوت انفجار في كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/27 | 22:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان من خلية الإعلام الأمني بشأن سماع صوت انفجار في كركوك) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان من خلية الإعلام الأمني بشأن سماع صوت انفجار في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).