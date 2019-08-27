التحالف الدولي يُعلّق على استهداف معسكرات الحشد ويتحدَّث عن مكان “البغدادي”

2019/08/27 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكد قائد #عسكري بالتحالف الدولي في #العراق، اليوم الثلاثاء، أن التحالف لا يعرف مكان تواجد زعيم #تنظيم “داعش” #الإرهابي “أبو بكر البغدادي”.فيما أشار إلى أن […]

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