2019/08/27 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن ضبطها حاوية حجم (40) قدم محملة بالسكائر الأجنبية معدة للتهريب في ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة.جاء ذلك تنفيذٱ لقرار قاضي محكمة ام قصر والمعلومات المؤكدة تم تشكيل فريق عمل للكشف على الحاوية مكونة من مدير الجمرك وأمر مركز شرطة الميناء ومديرية المنفذ وشعبة التراخيص واستخبارات المنفذ والكمرك …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة المنافذ تضبط حاوية سجائر أجنبية معدة للتهريب في ميناء أم قصر النعيم نيوز.

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