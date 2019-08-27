2019/08/27 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vUiAFPpLWD4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وجهة نظر - إستضافة خاصة لنائب القائد العام لقوات التحالف الدولي الجنرال كريستوفر غيكا) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وجهة نظر - إستضافة خاصة لنائب القائد العام لقوات التحالف الدولي الجنرال كريستوفر غيكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).