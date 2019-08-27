تحالف الفتح:الحكومة محرجة وستتستر على نتائج التحقيق النهائية بشأن القصف الإسرائيلي للحشد

2019/08/27 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين تحالف الفتح، الثلاثاء، أن الحكومة العراقية ستتستر على نتائج التحقيق النهائية المتعلقة بقصف الطيران الإسرائيلي لمواقع الحشد الشعبي في عدد من محافظات البلاد، فيما أوضح أن الحكومة محرجة أمام الشارع بشأن الرد على اعتداءات الكيان الصهيوني.وقال عضو التحالف حنين قدو في تصريح لـ/ المعلومة / واطلعت عليه وكالة صدى، إن “إدانة الكيان الصهيوني

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