دراسة.. صور السيلفي قد تسبب ظهور التجاعيد

2019/08/27 | 23:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة حذرت دراسة جديدة من خطر الفلاش الصادر عن الهاتف الذكي، الذي تتعرض له وجوهنا أثناء التقاط صور السيلفي.واكتشف باحثون من جامعة Shiraz للعلوم الطبية، أن ومضات الفلاش المستخدمة في معظم الهواتف الذكية، يمكن أن تؤثر في قدرة الجلد على تجديد خلاياه، ما يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة وظهور التجاعيد.وبهذا الصدد، قال الدكتور […]

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