عالج ثغرة آيفون الخطيرة .. بهذه الطريقة

2019/08/27 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تداولت تقارير عديدة منذ فترة وجود ثغرة خطيرة في هواتف “آيفون” التابعة لشركة “آبل” الأمريكية، والتي اعترفت بها الشركة، ووعدت بطرح حل خاص بها.



وعرفت تلك الثغرة باسم “جيلبريك”، والتي يمكنها أن تسيطر على أي هاتف آيفون، وتثبت تطبيقات يمكنها التحكم في كل ما يدور بهاتفك.

وأشار موقع “ماك وورلد” إلى أن آبل طرحت تحديثا جديدا لنظام تشغيل “آي أو إس” من أجل علاج ثغرة “آيفون” الخطيرة تلك.



ويمكنك تحميل ذلك التحديث وعلاج تلك الثغرة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

– اذهب إلى إعدادات الهاتف، ثم اختر أيقونة “عام”، واذهب إلى خيار “تحديث البرنامج”.

– سيظهر لك أن التحديث الجديد بات متاحا، وسيحمل رقم ” iOS 12.4.1″.

– ينبغي أن يكون هاتفك متصلا بالإنترنت اللاسلكي “واي فاي” من أجل تحميل التحديث الجديد.

– أعد تشغيل الهاتف بعد تحميل التحديث.

– ستجد أن ثغرة “جيلبريك”، باتت غير موجودة بالمرة، ولا يمكن لأي طرف خارجي التحكم في هاتف آيفون على الإطلاق.

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