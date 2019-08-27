محافظ نينوى: عودة جميع نازحي البعاج قريباً

2019/08/27 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ نينوى منصور المرعيد، أمس الاثنين، قرب عودة جميع نازحي قضاء البعاج، لافتا إلى أن ملف النزوح يحتاج إلى جهود أكبر وتعاون الحكومة الاتحادية والمنظمات الدولية لإنهائه.

وقال المرعيد في بيان تلقت (المدى) نسخة منه بعد لقائه عددا من نازحي القضاء القاطنين في مخيم الجدعة الواقع جنوب الموصل، إن “عودة جميع نازحي قضاء البعاج غرب الموصل قريبة جدا وبعد معالجة جميع الأسباب التي تمنع عودتهم”.

وأضاف المرعيد، أن “إدارة المحافظة عازمة على إنهاء ملف النزوح في جميع مدن المحافظة ومنها قضاء البعاج”، مبينا أن “ملف النزوح يحتاج إلى جهود أكبر وتعاون الحكومة الاتحادية والمنظمات الدولية لإنهائه”.

وتابع، أن “هناك لجنة برئاسته وعضوية جميع مدراء الدوائر في المحافظة سوف تزور القضاء خلال الأسبوع الحالي من أجل تقييم واقع المدينة وتوفير الخدمات لها تمهيدا لعودة نازحي المدينة جميعا بعد معالجة الأسباب كافة التي تمنع عودتهم ومنها الخدمات كالماء والكهرباء والأبنية المدرسية المتضررة جراء الأحداث التي شهدها القضاء”.

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