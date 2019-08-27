2019/08/27 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ خطوة برس أفاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، عن اجراء القوات الامنية عملية تفتيش في ديالى بعد اطلاق 4 قذائف هاون في ناحية امام ويس.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “القوات الأمنية في محافظة ديالى تجري عملية تفتيش بحثا عن عناصر ارهابية أقدمت على إطلاق نحو ٤ قذائف هاون على “قرية محمد العلي التابعة لناحية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات الامنية بديالى تبحث عن ارهابيين بعد اطلاق 4 قذائف هاون وكالة خطوة برس.

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