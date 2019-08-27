مجلس واسط: اوقفنا تعيينات محطة الزبيدية بسبب حالات الفساد الحاصلة فيها

2019/08/27 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مجلس محافظة واسط، اليوم الثلاثاء، عن إيقاف تعيينات محطة الزبيدية الحرارية بسبب الخروقات الحاصلة فيها.

وقال عضو المجلس، حيدر الفيلي لـ"الغد برس"، أن "مجلس المحافظة قرر إيقاف تعيينات محطة الزبيدية الحرارية بسبب كثرة الشكاوى التي وصلت إلى المجلس ضدها"، لافتا إلى أن "عدد المعينين بلغ قرابة ال 200 درجة وظيفية".

وتابع، أن "بعض المعينين هم من خارج محافظة الكوت"، مشيرا إلى أن " المجلس فاتح هيئة النزاهة بكتاب رسمي لايقاف عملية التعيينات وأجراء التحقيق الأصولي بالموضوع لبيان الجهات المقصرة".

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