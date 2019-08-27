الوافد الجديد إلى سرب الصقور.. شريف عبد الكاظم: نسعى لتحقيق انطلاقة قوية في البطولة العربية

2019/08/27 | 23:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – عمار عبدول أكد الوافد الجديد في صفوف فريق القوة الجوية اللاعب شريف عبد الكاظم، أن فريقه يسعى لبدء انطلاقة قوية في منافسات البطولة العربية والدوري الممتاز.وقال عبد الكاظم في حديث خاص صحفي: إن الفريق اختتم معسكره التدريبي في العاصمة اللبنانية بيروت بعد أن خاض حصص تدريبية مكثفة ولعب عدد من المباريات التجريبية

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