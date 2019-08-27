الإعلام الأمني تصدر توضيحاً بشأن تفجير كركوك

2019/08/27 | 23:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك

اصدرت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، بيانا بشأن سماع صوت

انفجار في كركوك.

وقالت الخلية في بيان نلقى “النور نيوز” نسخة منه

ان “بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أنباء بشأن وجود صوت انفجار

في محافظة كركوك”.

واضافت ان “هذا الصوت ناتج عن تفجير مخلفات حربية بشكل

مسيطر عليه في معسكر K1 بمحافظة كركوك”، مشيرة

الى ان “العملية جرت دون حادث يذكر”.

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