المحلل السياسي حسين شلوشي للعهد: نتنياهو اعترف بنفسه بتنفيذ علميات القصف في العراق

2019/08/27 | 23:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

- الاتفاقيات تعقد على أساس تبادل المصالح اما الاتفاقية مع الولايات المتحدة فقد عملت لمصالحها فقط

- دول صغيرة عديدة تجاوزت أمريكا في جوانبها السياسية والاقتصادية

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