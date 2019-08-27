ما المخلوق الذي لا يشيخ أبداً طول حياته؟

2019/08/27 | 23:39

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لا يمكن القول عن حيوان السمندر إنه ينافس غيره من الحيوانات في سرعة النمو، حيث إن نموه وعملية الأيض لديه بطيئة جدا، مما يجعله لا

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