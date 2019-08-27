أحمد صبحى منصور - ابن الجوزى يؤلف دراما شيطانية فى كتابه ( تلبيس إبليس )

2019/08/27 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور إبن الجوزى ( 510 : 597 ) من أبرز رُسُل الوحى الشيطانى للمحمديين ( 4 / 2 )ابن الجوزى يؤلف دراما شيطانية فى كتابه ( تلبيس إبليس ) مقدمة :1 ـ إبن الجوزى كان أشهر القصاصين فى عصره، ربما لو عاش عصرنا لصار أشهر مؤلفى الدراما .وقد وضع فى تاريخه ( المنتظم ) كثيرا من أقاصيصه جعلها تاريخا بالكذب والإفتراء ، وربما نتوقف مع هذا لاحقا ، ولكنه فى كتاباته ورسائله القصيره فى اخبار الحمقى والأذكيا......

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