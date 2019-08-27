علي عرمش شوكت - جدل ملتبس حول اصلاح العملية السياسية

2019/08/27 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #علي_عرمش_شوكت ضجيجاً عالياً قد طغى على فضاء العملية السياسية في عراق اليوم ولكن منطوقاته بحاجة الى " ترجمة " لكونها غير مفهومة، وتغلب عليها رطانة سياسية تقترب من اللغة المشفّرة، فكيف للمواطن البسيط ان يفهمها ويتعاطى معها، وهو الذي طال انتظاره لمعطيات هذه العملية السياسية لتحقيق ابسط حقوقه في العيش الكريم.فما هو الحال عندما تصل هذه العملية الى فقدان روحها وانقطاعها عن نسبها الاصلاح ؟، والذي تعلقت عليه الامال ......

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