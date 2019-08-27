نادية محمود - العاطلون عن العمل في العراق والحاجة الى تنظيم موحد وشعار واحد!

2019/08/27 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نادية_محمود تتواصل اعتصامات العاطلين عن العمل من قبل خريجوا الجامعات وحملة الشهادات العليا في بغداد وانضم اليها الخريجون من محافظات اخرى.شملت الخريجين من المهندسين، والتربية، معاهد النفط، وحملة الشهادات العليا على اختلافهم، واخيرهم وليس اخرهم، انضم خريجو كلية العلوم السياسية اليهم..الاستراتيجية التي تبناها الخريجون هي "الاعتصامات" اي تجمع الطلبة ولعدة اسابيع في مكان واحد افرادا او مع ذويهم وخاصة الخريجات......

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