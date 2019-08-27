2019/08/27 | 23:43

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‏وول ستريت جورنال: واشنطن تسعى لدفع السعودية للمشاركة في محادثات سرية في عُمان مع انصار الله الحوثيين

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن واشنطن تستعد لبدء

محادثات مباشرة مع الحوثيين، في مسعى لإنهاء الحرب في اليمن

وكانت تقارير أمريكية قد أكدت أن أنصار الله فازوا في معركة اليمن

وأنها أصبحت معركة مفقودة بالنسبة للولايات المتحدة وحليفتيها

السعودية والإمارات.

وقال صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة إن واشنطن ستحث

#السعودية على المشاركة في محادثات سرية مع #الحوثيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن لقاء أمريكي سعودي متوقع بواشنطن لإقناع

#الرياض بتنبي نهج الدبلوماسية في #اليمن

وبحسب الصحيفة تسعى واشنطن لدفع #السعودية للمشاركة في محادثات سرية

في عُمان مع قادة #الحوثيين.

وكانت صنعاء قد دشنت مرحلة واسعة من التصعيد أطلقت عليها معادلة

الرد بالمثل، حيث استهدفت بعمليات للطيران المسير أهداف في عمق

المملكة السعودية بينها أهداف نفطية، كما أسقطت طائرتين أمريكيتيين

في أقل من 3 أشهر ، وهو الأمر الذي يشير إلى تنامي قدراتها

العسكرية.

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