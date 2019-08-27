2019/08/27 | 23:43

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بالصور - القاء القبض على ما يسمى" معاون الأمير الإداري والمالي لديوان الجند الملقب ابو المعتصم

الثلاثاء

27

أب

2019 :

11:29 pm

17

الناطق باسم الداخلية : خلال عملية أمنية نوعية وبعد المتابعة

المستمرة وتقاطع للمعلومات المتوفرة، تمكنت مديرية استخبارات ومكافحة

ارهاب محافظة نينوى من القاء القبض على ما يسمى" معاون الأمير الإداري

والمالي لديوان الجند الملقب ابو المعتصم وهو أيضاً خبير برامجيات

عصابات داعش الإرهابية"، حيث تم القاء القبض عليه ضمن محافظة نينوى،

وقد اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اصوليا.

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