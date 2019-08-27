2019/08/27 | 23:53

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن القاء القبض على خبير برمجيات داعش في محافظة نينوى.

وقال الناطق باسم الداخلية في بيان، انه "خلال عملية أمنية نوعية وبعد المتابعة المستمرة وتقاطع للمعلومات المتوفرة، تمكنت مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب محافظة نينوى من القاء القبض على ما يسمى معاون الأمير الإداري والمالي لديوان الجند الملقب ابو المعتصم".

واضاف، انه "أيضاً خبير برامجيات عصابات داعش الإرهابية، حيث تم القاء القبض عليه ضمن محافظة نينوى، وقد اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اصوليا".

بغداد اليوم _ ديالى

قال النائب عن ديالى مضر الكروي، الثلاثاء 27 آب 2019، إن محافظة ديالى بحاجة لتغيير استراتيجية قتال تنظيم داعش، فيما دعا إلى تبني "العمليات الصامتة" لإنهاء خطر التنظيم.

وذكر مضر الكروي، في حديث لـ(بغداد ال

بغداد اليوم _ البصرة

كشف مصدر أمني في محافظة البصرة، الثلاثاء 27 اب 2019، عن زيارة مرتقبة للمحافظة من المؤمل ان يجريها وزيرا الدفاع نجاح الشمري والداخلية ياسين الياسري، فيما رجح أن تتمخض عن استبدال قادة أمنيين.

وقال المصدر لـ(بغداد ا

بغداد اليوم - الانبار

اعلنت خلية الاعلام الامني ، الثلاثاء 27 آب 2019، عن انتهاء المرحلة الرابعة من عملية ارادة النصر بمحافظة الانبار ، فيما كشفت في بيان عن نتائجها الكاملة.

وقالت الخلية في بيانها، انه "على بركة الله تعالى اكتملت المر

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