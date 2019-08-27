ظريف: لا نريد سوى بيع النفط وأخذ ثمنه.. الإيرانيون فقدوا وظائفهم

2019/08/27 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، الثلاثاء، إن بلاده تريد فقط أن تكون في وضع يسمح لها ببيع نفطها وأخذ ثمنه.

وجاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها لصحيفة ”زود دويتشه تسايتونج“ الألمانية، حول مشكلة تنفيذ الاتفاق النووي.

وأضاف أن الاتفاقية النووية كانت ترتكز على ركيزتين، الأولى استخدام البرنامج النووي الإيراني لأغراض سلمية فقط، والثانية تطبيع العلاقات التجارية بين إيران والمجتمع الدولي، لاسيما أطراف الاتفاق.

وأشار ظريف إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت 15 مرة، التزام إيران بالاتفاق النووي، ومع ذلك، فإن المجتمع الدولي لم يعمل على تطبيع علاقاته التجارية مع إيران.

ولفت ظريف إلى أن الدول الأوروبية اكتفت بإعلان دعمها للاتفاق في الوقت الذي فقد فيه الإيرانيون وظائفهم.

وقدَّم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، مقترحات لوزير خارجية إيران محمد جواد ظريف الذي زار باريس، للتخفيف من التوتر الحاصل بين طهران وواشنطن.

ووقعت إيران اتفاقًا بشأن برنامجها النووي في صيف 2015، مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الصين، فرنسا وبريطانيا) إضافة إلى ألمانيا، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده منه.

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