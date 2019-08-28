هل تتذكر علوش جرمانة ؟ .. جنايات النجف تبرؤه من تهمة الإرهاب

2019/08/28 | 00:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

ذكر مصدر قضائي مطلع بمحافظة النجف الاشرف، اليوم الثلاثاء، بان محكمة الجنايات في المحافظة برأت علوش جرمانة ورفاقه من تهمة الإرهاب.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، أن "محكمة الجنايات في منطقة استئناف النجف الاشرف برأت علوش جرمانة ورفاقه الثلاثة من تهمة الإنتماء إلى تنظيم داعش"، لافتا إلى أن "جرمانة بقي محبوسا في قضية دعوى سب الإمام الكاظم عليه السلام بمواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك".

وكانت محكمة جنح النجف، أصدرت في أيار الماضي حكماً بالحبس ثلاث سنوات بحق "علوش جرمانة" بعد إدانته بالإساءة إلى الأمام الكاظم عليه السلام.

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