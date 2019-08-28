غرق لاجئ عراقي حاول عبور بحر المانش

2019/08/28 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دفع لاجئ عراقي حياته ثمنا في سبيل الوصول إلى بريطانيا سباحة انطلاقا من الشواطئ الفرنسية عبر بحر المانش.



الجثة عُثر عليها في الساحل البلجيكي، حيث

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