بولسونارو يطالب ماكرون بالاعتذار حتى..!!

2019/08/28 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، إنه يجب الوفاء بعدة شروط لكي يقبل المساعدت التي تعهدت بها مجموعة الدول السبع لمكافحة الحرائق المدمرة بغابات

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