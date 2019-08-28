الرئاسات الثلاث تؤكد التقيد بمرجعية الدولة واحترامها وتفعيل اتفاقاتها مع التحالف الدولي للايفاء بالتزاماته

2019/08/28 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت على أهمية وحدة الصف الوطني في اجتماع ضم قيادات سياسية ووطنية بغداد ـ الصباح الجديد: اكدت الرئاسات الثلاث في اجتماع عقد أمس، احترام مرجعية الدولة والتقيد بها في مختلف الظروف، ومتابعة الاتفاقيات والتفاهمات مع التحالف الدولي وبما يساعد على الإيفاء بالتزاماتها تجاه سيادة العراق واستقلاله وأمنه وسلامته، وشددت على أهمية وحدة الصف الوطني بمختلف ...

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