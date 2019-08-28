مالية برلمان كردستان: وزارة الثروات لم تسلم العقود النفطية لديوان الرقابة طيلة 13 سنة

2019/08/28 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل ـ الصباح الجديد: كشف عضو في اللجنة المالية ببرلمان إقليم كردستان عدم تسليم وزارة الثروات الطبيعية تسلم عقود النفط او اي عقود اخرى الى ديوان الرقابة المالية .وقال عضو اللجنة المالية شيركو جودت في تصريح صحفي ان رئيس ديوان الرقابة المالية اخبره ان الديوان لا يعلم كيفية وآلية بيع النفط خلال السنوات الـ ...

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