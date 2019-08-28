2019/08/28 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: حذر رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم ،الثلاثاء، من تداعيات خطر الفقر في العراق.وقال الحكيم في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، “لازالت التقارير الأممية والمحلية تؤكد تنامي نسبة من يعيشون تحت خط الفقر في العراق وبلوغها ما يزيد على ٢٠ % من اجمالي سكان العراق، وهذا ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يحذر من تنامي الفقر في العراق ويعده تحديا يستوجب المعالجة السريعة) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يحذر من تنامي الفقر في العراق ويعده تحديا يستوجب المعالجة السريعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).