نائب ترامب يهاتف بارزاني ويؤكد على الشراكة بين امريكا واقليم كوردستان

2019/08/28 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تلقى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا من نائب الرئيس الأميركي مايك بنس.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الاقليم اليوم ان بارزاني وبنس اكد على استمرار الشراكة بين امريكا واقليم كوردستان.

واضاف ان الجانبين اكد ايضا على التعاون والتنسيق بين الاقليم والعراق، وفق الية مشتركة لهذا الغرض بمساندة من امريكا لمواجهة مخاطر عودة ظهور الارهاب.

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