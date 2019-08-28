2019/08/28 | 00:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BmLb4FABtCI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حنان الفتلاوي تهاجم التيار المدني) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حنان الفتلاوي تهاجم التيار المدني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).