2019/08/28 | 00:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: G9Po4FNUSwI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صوت عراقي .. الحلقة 34 - 2019/8/27) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صوت عراقي .. الحلقة 34 - 2019/8/27) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).