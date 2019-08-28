2019/08/28 | 00:14

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وزير الداخلية يزور كنيسة القديس كريكور المنور ويلتقي رئيس طائفة الأرمن الارثوذكس

زار السيد وزير الداخلية الدكتور "ياسين طاهر الياسري" مساء اليوم

الثلاثاء كنيسة القديس كريكور المنور للأرمن الارثوذكس وسط العاصمة

بغداد ، والتقى رئيس الطائفة في العراق نيافة المطران "آفاك

آسادوريان".وأعرب السيد الوزير في بداية اللقاء عن سعادته لهذه الزيارة ولقاء

رئيس طائفة الأرمن الارثوذكس ، مؤكداً على أهمية تعميق أواصر المحبة

والاخاء بين أبناء الشعب الواحد بمختلف أديانهم وقومياتهم. السيد الوزير أوضح إن المسيحيين في العراق مكون أساسي في النسيج

المجتمعي وهم ركن رئيس في حضارة وثقافة البلاد ، لافتاً إلى إن التنوع

الذي يتميز به المجتمع هو أحد أسباب قوة وصمود الشعب العراقي بوجه

التحديات.وأضاف سيادته إن وزارة الداخلية هي العيون الساهرة لأجل أن ينعم

المواطنون بالأمن والأمان ويمارسون طقوسهم الدينية بكل حرية وسلام ،

معلناً في الوقت ذاته عن تخصيص درجات وظيفية ضمن ملاك الوزارة للمكون

المسيحي. من جانبه فقد رحب نيافة المطران "آفاك آسادوريان" بزيارة السيد وزير

الداخلية الدكتور "ياسين طاهر الياسري" ، مثمناً هذه الزيارة التي

تعكس عمق العلاقة الوطنية والأخوية.===================المكتب الإعلامي لوزير الداخليةمساء الثلاثاء 27 آب 2019

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