2019/08/28 | 00:14

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موقع اسرائيلي :-غزة تهاجم الكيان الصهيوني ثأرا لقصفنا معسكرات الحشد الشعبي بالعراق

موقع اسرائيلي، الهجمات على معسكرات الحشد الشعبي بالقصف الذي تعرضت

له مناطق الكيان الصهيوني من غزة الفلسطينية.وقال تقرير لموقع منتدى الاسرائيلي الناطق بالفرنسي في تقرير موسع له،

ان "ابو مهدي المهندس احد قادة الحشد الشعبي، قد اتهم الولايات

المتحدة و الكيان الصهيوني بالوقوف وراء التفجيرات التي وقعت في قواعد

الحشد الشعبي واضاف التقرير، ان "الانفجارات التي اندلعت في هذه القواعد يمكن ان

تصعد الهجمات على حدود غزة"، معللا ذلك "لمحاولة ل منذ عدة أسابيع

التسلل عبر السياج الأمني على طول الحدود، مما تسبب في اشتباكات مع

جنود الاحتلال، واصابة عدد من الجنود". وتابع "من الخطأ الاعتقاد بأن عمليات جيش الكيان الصهيوني في المسارح

العراقية والسورية لا ترتبط بأحداث على حدود غزة"،

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