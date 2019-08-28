عذري مازغ - خلاصات فايسبوكية

2019/08/28 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عذري_مازغ خلاصات فايسبوكيةسأعرض في هذه المداخلة خلاصة تجربتي في الحوارات الفايسبوكية في عالم افتراضي عربفوني، وأقترح بداية وضع مفهوم عربفون تعبيرا عن عالم يستعمل اللغة العربية في التعبير في هذا الفضاء الافتراضي، وسبب هذا الإقتراح هو الإقرار بالأمر الوقع في عالم كان يسمى ب"العالم العربي" باعتباره وخلافا إلى ما يوحي به المفهوم الأخير هو عالم متعدد الثقافات، متعدد اللغات (مع تحفظي البالغ من كلمة اللهجات)، ......

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