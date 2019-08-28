زياد بوزيان - رؤى نقدية (4) تصورات مواطن جزائري يُقدمها للجنة الحوار الوطني

2019/08/28 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زياد_بوزيان ‎6‎‏ ــ تـتمة لمقال سابق ( مشكلتنا في العصبية الدينية لا في العصابة و لا في غيرها )‏على أساس تزامن تحريرنا لمقالنا السابق مع عمل لجنة الحوار المكلفة بالبحث عن التوافق ‏حول شروط إقامة انتخابات رئاسية نزيهة و شفافة في وطننا الجزائر.قمنا بإتمام مقالنا بهذا ‏بالمرفق الذي عنوناه « تصورات مواطن جزائري يُقدمها للجنة الحوار الوطني » من منطلق ‏حق المواطنة التي تسمح لنا بل و تُلزمنا بالمشاركة في ال......

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