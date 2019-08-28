2019/08/28 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إلهام_مانع هي مسلمة وهو مسيحي، تزوجا زواجاً مدنياًوعلى نهج الرحمن وُرسلِه أجمعين لم اجد صعوبة في إتخاذ القرار.لكن الأمانة تقتضي السؤال.سألته على الهاتف، "لكنك تعرف أني لا أحمل صفة رسمية لفعل ذلك."جاء رده هادئاً، يكاد يكون مبتسماً: "لا يعنينا هذا الأمر كثيراً او قليلاً".قال عبارته بالألمانية، وأنا ترجمتها لكما، عزيزي القاريء عزيزتي القارئة، بتصرف.وهنا، أكاد أنا الأخ......

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