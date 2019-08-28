الشرطة يلتقي مضيفه الكويت الكويتي

2019/08/28 | 00:16

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بغداد / نبيل الزبيدي

يحتضن اليوم ملعب نادي الكويت لقاء الشرطة والكويت الكويتي في الساعة الثامنة والنصف بتوقيت بغداد لحساب مباراة الذهاب من الدور الـ 32 للبطولة العربية للأندية الأبطال كأس محمد السادس 2020.

واعلن الصربي الكسندر التيش المدير الفني لكرة الشرطة: ان الفريق جاهز لمباراة اليوم لمواجهة اصحاب الارض لاسيما بعد اكتمال صفوف الاخضر من خلال وصول اللاعب صفاء هادي الذي سيشارك في لقاء اليوم بعد تاخر وصوله بسبب اجراءات ادارية ويعد هادي اضافة قوية لخط الوسط مبديا تفاؤله بتحقيق نتيجة ايجابية تعزز حظوظ القيثارة في مشوار دوري ابطال العرب لاسيما بعد ان وفرت الهيئة الادارية جميع المستلزمات التي من شأنها نجاح المعسكر التدريبي الاخير في البصرة مؤكدا اهمية مواجهة الكويت الكويتي في لقاء قص شريط الموسم.

وكانت بعثة الشرطة قد وصلت الى الكويت امس الاول الاثنين وخاض الفريق وحداته التدريبية على ملعب المباراة.



وحقق الشرطة فوزه الاول في لقاء ودي على نفط الجنوب بهدفين مقابل هدف بقيادة الصربي الكسندر المدرب السابق للرائد السعودي ضمن معسكر البصرة.

وفي سياق متصل أعلن مجلس إدارة نادي الكويت فتح أبواب ملعب المباراة لجميع الجماهير، اذ سيكون الدخول مجانا، ويسعى المدرب السوري للكويت حسام السيد الى الوصول لأعلى معدلات الاستعداد فنيا وبدنيا قبل مواجهة اليوم ويتطلع الى الاستفادة من عاملي الارض والجمهور ودخول المنافسة بقوة على لقب البطولة بعد المشاركة الجيدة في الموسم الماضي، وودعها بالخروج امام الاسماعيلي المصري بمجموع نتيجة لقاءيهما.

ويامل السيد الوصول للتشكيلة الافضل لخوض اللقاء، وذلك في ظل غيابات محتملة في صفوف فريقه، ابرزها سامي الصانع الذي لم تتأكد مشاركته، الا ان القوة الضاربة للفريق تبدو جاهزة بوجود الخماسي المحترف الايفواري جمعة سعيد والفرنسي سيسوكو والكولومبي كالديرون والسوري عمر الميداني، فضلا عن العناصر المحلية مثل يوسف ناصر وفيصل زايد وشريدة الشريدة ويعقوب الطراروة ويوسف الخبيزي.

وكان الفريق قد اقام في وقت سابق معسكرا تدريبيا في التشيك تخللته بعض اللقاءات الودية قبل العودة الى البلاد واختتام التحضيرات بلقاء السالمية الذي انتهى بالتعادل الايجابي بينهما بهدف لمثله.

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