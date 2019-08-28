الحشد الشعبي ينقل مستودعاته خارج المدن تحسباً لضربات جوية جديدة

2019/08/28 | 00:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق عقب سلسلة #الهجمات التي تعرّضت لها، تواصل قوات #الحشد_الشعبي عمليات نقل واسعة لمعسكرات ومستودعات سلاحها الثقيل، خاصة تلك التي تضم صواريخ أو مواد #متفجرة، وسط إجراءات […]

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