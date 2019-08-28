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حملة دولية خاصة بالمفقودين في العراق 700 ألف من أهالي نينوى ما زالوا نازحين لنقص الخدمات والإعمار

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تاريخ النشر

28/08/2019 12:18 AM

بغداد – متابعة المشرق: كشفَ النائب عن محافظة نينوى حنين قدو، ان 700 ألف مواطن من أبناء المحافظة ما زالوا يعيشون حالة النزوح وذلك بسبب انعدام الخدمات والإعمار.



وقال قدو في تصريح، ان عددا كبيرا من هؤلاء النازحين متواجدون في إقليم كردستان وبعضهم في تركيا ودول مجاورة اخرى تصعب عودتهم الى منازلهم لعدم إعادة تأهيلها وتهيئة الخدمات الضرورية للعودة.



و اشار الى ان وزارة الهجرة والمهجرين ليست وحدها لديها القدرة على تهيئة الأجواء الملائمة لعودتهم، وإنما هذا الأمر يحتاج إلى تدخل حكومي ودولي.



هذا واستطاعت القوات العراقية المشتركة مسنودة جويا من التحالف الدولي في نهاية عام 2017 من تحرير نينوى من تنظيم داعش الارهابي.



الى ذلك أعلن الصليب الأحمر، اطلاق حملة خاصة بالمفقودين في العراق وذلك استذكارا لليوم العالمي للمفقودين والذي يصادف يوم 30 آب الجاري.وجاء في بيان لبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق ، انها تطلق الحملة استذكارا لليوم العالمي للمفقودين والذي يصادف 30 آب من كل عام بهدف رفع الوعي حول مئات الآلاف من الأشخاص الذين فقدوا في العراق جراء النزاعات السابقة مع تسليط الضوء على معاناة أقربائهم.وأشارت البعثة الى ان الحملة تسعى إلى الإشادة بالمفقودين ورفع الوعي لدى عامة الناس والسلطات الحكومية والجهات الفاعلة على المستوى المحلي ووسائل الاعلام حول تأثير الفقدان على العوائل والأصدقاء والمجتمعات المحلية والمجتمع بأكمله مع الحفاظ على ذكرى الأشخاص المفقودين من اجل مساعدة العوائل في عدم نسيان أحبائها إلى جانب توظيف الرأي العام والسلطات الحكومية خلف هذه القضية.



واشارت البعثة الى ان الجمهور المستهدف من الحملة هم السلطات الحكومية وعامة الناس وممثلو وسائل الإعلام والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية.وتستمر الحملة لعشرة أيام وتختتم بإنعقاد مؤتمر رفيع المستوى في بغداد في 29 آب 2019 (بدلًا عن 30 آب والذي يصادف عطلة نهاية الأسبوع) تنظمه اللجنة الدولية على نحوٍ مشترك مع مكتب رئيس الوزراء وبحضور ممثلين عن مختلف وسائل الاعلام.



وقد تنظم بعض الفعاليات على مستوى البعثات الفرعية ومكاتب اللجنة الدولية في عموم العراق.

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