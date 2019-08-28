محطم آثار الموصل صاحب المطرقة بأيدي القوات الأمنية

2019/08/28 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنتْ وزارة الداخلية، أمس الثلاثاء 27 آب 2019، القاء القبض على عنصر بتنظيم "داعش" في

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