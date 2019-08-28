جامعة الأزهر تعلق على أنباء عن عرضها موقعا إباحيا

2019/08/28 | 00:25

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بغداد اليوم - متابعة

نفت جامعة الأزهر صحة ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، حول ظهور عنوان "موقع إباحي" على الشاشة المخصصة للعرض، أثناء لقاء رئيس الجامعة مع الطلاب الجدد الأحد قبل الماضي.وقال الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة لشؤون التنسيق، إن الصورة ليست حقيقية على الإطلاق، وحينما تم التحقق من الأمر، تبين أن الموقع خاص بالأماكن السياحية العالمية ويطلق عليه "celebritycruises"، وليس كما يدعي البعض أنه موقع إباحي.وتابع مدير مكتب التنسيق بجامعة الأزهر، حسب بيان المركز الإعلامي بالجامعة: "حينما يتم فتح صفحة البحث المخصصة لغوغل، تظهر بعض المواقع التي يتم البحث عنها بصورة كبيرة، ومن ثم عند فتح صفحة جديدة، ظهرت الصفحة الخاصة بموقع celebritycruises".وناشد بيان المركز الإعلامي بضرورة تحري الحقيقة والدقة في تداول أي أخبار أو بيانات عن الأزهر الشريف وجامعته، وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تسعى إلى تشويه صورة المؤسسة

بغداد اليوم- متابعة

انعكست حرائق الأمازون التي فجّرت أزمة عالمية، على خطابات القوى الكبرى التي اجتمعت في فرنسا، خلال الأيام الماضية، والتي بدت ساخنة للغاية، فيما تستعر في وسط القارة الأفريقية حرائق أكثر ضراوة وبوتيرة أسرع دون أن تثير أي اهتمام عال

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، عن بدء روسيا تسليم البطارية الثانية من منظومة الدفاع الصاروخي إس- 400 التي أدت إلى توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان، نُشر على موقع تويتر أن "شحن أج

بغداد اليوم- متابعة

قال الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، الاثنين (26 آب 2019)، إن زيارة وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف لمقر قمة الدول الـ7 "لم تكن مفاجأة لي".

وذكر ترامب، للصحفيين عقب إجرائه مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح ال

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