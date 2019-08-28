2019/08/28 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت الشرطة العراقية يوم الاربعاء ان مسلحين يُعتقد انتماؤهم الى تنظيم داعش شنوا هجوما على قرية شمال شرق محافظة ديالى.

وابلغ مصدر في الشرطة شفق نيوز، ان مجموعة من عناصر داعش قصفوا بقذائف الهاون اضافة الى شنهم هجوما مسلحا على احدى قرى مياح الواقعة في ناحية امام ويس 75 كلم شمال شرق ديالى .

واضاف المصدر ان اهالي القرى طالبوا القوات الامنية بضرورة مساندتهم خشية تطور الوضع والاشتباكات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش يهاجم قرية شمال شرق ديالى ويشتبك مع القوات الامنية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش يهاجم قرية شمال شرق ديالى ويشتبك مع القوات الامنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).