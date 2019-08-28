فضيحة مزدوجة لـ

2019/08/28 | 00:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قدمت وزارة العدل الأميركية، امس الثلاثاء، لائحة اتهام جنائية ضد أنتوني ليفاندوفسكي المهندس السابق في شركة "غوغل"، تضم عشرات التهم بسرقة معلومات مهمة.

وكشف

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