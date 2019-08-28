قيادة العمليات المشتركة تعلن نتائج عملية ارادة النصر4

2019/08/28 | 00:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، أمس الثلاثاء، عن نتائج عملية ارادة النصر الرابعة، مبينة ان ذلك جاء بعد انتهاء العملية بالكامل.

وقال نائب قائد العمليات

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